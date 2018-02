La movilización y el Frente

@| Ante la proliferación de improperios, falacias, y hasta insultos y amenazas en los medios desde distintos dirigentes del Frente Amplio y personas vinculadas al gobierno, referidos a la movilización de las gremiales agrarias, corresponde, me parece, decir alguna cosa.

Por ejemplo, el novel ministro de ganadería señaló, con claro sentido peyorativo, que la referida movilización era de carácter político.



Vaya novedad, señor Ministro. Tal vez usted, en su ignorancia quiso decir otra cosa. Pero vale la pena refrescarle la memoria. Política, deriva de polis. Polis es una palabra de origen griego, que hacía referencia en la antigüedad, a las ciudades estado. Es decir Polis= ciudad. Por lo tanto, los políticos son los ciudadanos. Y hoy, el término “polis” sigue significando ciudad. Por lo tanto, señor ministro, lo político es lo ciudadano. Nos hemos acostumbrado a darle otro significado y calificamos como político al profesional que vive de su actividad en órganos de gobierno, ya sea por elección de los ciudadanos o por designación a dedo, algo que el Sr. Ministro debe conocer muy bien. Lo político señor Ministro, es la manifestación de la ciudadanía. Y en una democracia como la nuestra, la manifestación ciudadana es esencial. Y por lo tanto es una manifestación política. Y el Sr. Ministro tiene razón, pero sin la menor idea de tenerla.

Por otro lado, una senadora del Frente Amplio, manifestó que la manifestación ciudadana, era en contra de su colectividad política. Pero lo dijo como que manifestarse de la manera que se hace o en contra del Frente Amplio, fuera un pecado mortal. Sra. Moreira, en una democracia como la nuestra, estar a favor o en contra de una colectividad política, es una opción.



Optar por una sola corriente, es propio de dictaduras, le guste a la senadora o no. Pero usted le atribuye intenciones electorales a la queja de los productores agropecuarios. Eso es una falacia. Hay actitudes electorales más repudiables en filas del partido de gobierno, como, por ejemplo, el ingreso de extranjeros al país, a los que se les facilita la documentación para residir y trabajar en nuestro país. Me da la impresión de que es bueno realizar estas precisiones.