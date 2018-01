Movilización del agro (II)

@|Hoy día, muchos uruguayos apoyan los reclamos del campo.

En lo personal también los apoyo; pero como se dice popularmente “despacito y por las piedras”. Se ha oído alguna frase como que esto es la revolución del Uruguay, es la caída del FA, comparando en algunos casos de forma delirante hasta con la revolución francesa, con las revoluciones en los países árabes o con muchas otras. Estos comentarios sólo hacen “echar leña al fuego” en un tema preocupante para un sector del Uruguay.



Pero hay que tener cuidado, estamos en una democracia, y si no están conforme con el gobierno, existe el voto en las próximas elecciones. A no confundir, a no aprovechar, ya que lo único que se hace sería hacerle el juego al gobierno con esa “explosión popular”.



Entiendo la situación preocupante, pero hay sectores que también se están fundiendo así sea en la industria (construcción, metalúrgica, etc.) que no es la agropecuaria y no revolean el poncho para cobrar al grito. También están otros que no son industria y que son los jubilados que también muchos pasan hambre y han venido de más a menos en su estilo de vida, y no se han acostado en 18 de Julio para protestar.



Cuidado, está muy bien protestar, pero paciencia, a discutir dentro de las reglas democráticas y si no les gusta, que muchos que han apoyado al gobierno no lo sigan votando. Solo el voto es el arma para sacar gobiernos.

Sean los uruguayos tan ilustrados como valientes… y agregaría pacientes, conscientes y demócratas.