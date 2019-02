Movilidad en los accesos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Viajo todos los días a trabajar desde La Paz hasta la zona de Arroyo Seco, siempre llegando entre las 5:45 a 6:00 hs am, incluso sábados y domingos.



Viniendo por los accesos, al tomar desde Rambla Edison en el ingreso a Arroyo Seco por la calle Cnel. Fco. Tajes, en este tramo que va del semáforo a la Rambla Sur, sobre la vereda del Rowing Club (remeros), donde están las canchas de tenis, hay cartel de totalmente prohibido estacionar (la E con la cruz) - sobre la mano derecha.



Ocurre que llegan los camiones a traer materia prima a la planta Cañuelas que está por Tajes, y estos señores estacionan constantemente en ese lugar. Incluso se dio que llegaron a estacionar varios camiones sobre ambas veredas, derecha e izquierda (en ésta sí se puede), generando una especie de embudo por el cual pasa sólo un vehículo, lo que dificulta el tránsito, pues entre semana siempre llegan muchos autos, camiones y hasta ómnibus por esa vía.



He llamado varias veces al 1950 interno 4000 digitando 1, y soy atendido por el operador de guardia para denunciarlo. Sé porque así me lo informaron, que solamente los fines de semana, desde el viernes de noche hasta el domingo de mañana, hay atención para denuncias en este teléfono, y supuestamente cuentan con personal para concurrir a ver lo denunciado. Sin embargo, veo que la situación sigue repitiéndose; cosa que me extraña, pues si la IMM hubiera multado a estos camioneros profesionales, seguramente se habría corrido la voz entre ellos, o los mismos empleados de la harinera les indicarían que no estacionen más ahí. Por lo que puedo suponer que hay algún tipo de omisión por parte de esta repartición de la IMM.



Sería bueno que la cerraran, ya que para qué le están pagando un sueldo u horas extras si no hay resultados. Así vamos...