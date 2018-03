Motos en Santa Lucía

@| Escribo estas lineas para que sepa la ciudadanía y las autoridades de que Santa Lucia es tierra libre para los inadaptados que andan en moto con escape libre, por supuesto sin chapa y sin luces.



Hace 45 días que existe una denuncia penal, con pruebas que estos inadaptados subieron a las redes sociales, y la fiscal pasado todo este tiempo no se pronunció al respecto para procesarlos.



La cabecera del puente viejo es propiedad de estos inadaptados y la intendencia no hace nada, ya que desde Canelones envían personal de transito para hacer operativos relámpagos y no como solicita la población de que se instale en el pueblo un cuerpo inspectivo permanente.



Además tuve que estar en el sanatorio de COMECA y la calle Artigas la utilizan para hacer picadas produciendo molestias a las personas que se encuentran internadas.



Existe la potestad para confiscar las motos por parte de la intendencia como de la policía, ¿porque no lo hacen?



Espero que tanto la justicia a través de la fiscal procese a estas personas y que la Intendencia cumpla con su deber de controlar el tránsito.