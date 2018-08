Motos, un peligro

@|Realmente es una locura la cantidad de motos que hay en todos los departamentos.



En Montevideo, en horas pico, aparecen por todos lados; a primera hora de la mañana por los accesos es una locura. Otro momento complicado es entre las 16 y las 19 horas.



No todos tienen los elementos de seguridad necesarios: cascos, remera fluorescente, y las luces reglamentarias. Además muchas veces se ven en pequeñas motos por la ruta un mayor y tres niños. En Maldonado, San José, Colonia, Florida, Lavalleja he apreciado que el birrodado es el medio de transporte por excelencia.



Lo increíble es que en horas pico, sobre todo, no exista ningún tipo de control, ni de las Intendencias ni la Policía Nacional de Tránsito.



Yo pienso que se podría ordenar por parte de las Intendencias en horas pico, tomando como ejemplo los accesos, que las motos y bicicletas circulen solamente por la derecha y ese carril sea exclusivo para los birrodados.

Podría controlarse con las cámaras ubicadas en las principales arterias y además con inspectores de tránsito. Jamás veo un inspector ordenando la salida de Montevideo hacia los accesos tampoco a la Policía Nacional de Tránsito, sólo aparecen cuando ocurre un accidente; y rara vez no está involucrada una moto.



Se necesitan más controles.



Como me decía mi madre, en una moto cuando ocurre un accidente la amortiguación es el cuerpo y en un vehículo de cuatro ruedas hay más posibilidades de vida.



Y bueno al final la suerte de cada uno está echada...