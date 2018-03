Motos en infracción

@|Que la medida de la IMM sobre fiscalización de motos con escape libre llegue urgente a Canelones, sobre todo a la ciudad de Santa Lucía.

Desde hace meses, motos con escape libre han recrudecido de manera notable, de día y toda la noche. La velocidad puede sobrepasar los 80 km/h en la calles céntricas de la ciudad.



Accidentes muy frecuentes, cascos y chalecos brillan por su ausencia.

Bienvenida la multa de $ 10.200; lo único que puede disuadir a estos jóvenes ya que si no la pueden pagar (y creo que sea lo más probable que no puedan) le sacan la moto y ahí terminarían por lo menos primero los accidentes y luego el ruido insoportable. Además de crearse picadas de autos y motos, que es gravísimo en el puente que une la ciudad de Santa Lucía y el departamento de San José. Allí se concentran jóvenes y la gente va de espectadora a presenciar las picadas donde circula muchísima gente, vecinos de la ciudad, turistas y tránsito en general que viene de la ruta 11; una ruta muy importante de acceso, esto se da sobre todo los días domingo por la tardecita/noche.



No hay control de ningún tipo. Imploramos por inspectores en la ciudad de Santa Lucía.