Motitos insoportables

@|Los ruidos y fundamentalmente la anarquía en la circulación de los delivery (a contramano, por las veredas, sin luces) especialmente en la zona de Pocitos, ¡resulta insoportable! Y la División Tránsito de la IMM indiferente, “missing in action”, inerte, absolutamente. Enloquecedores ruidos de escape de motos de escasa cilindrada tienen transformada a la ex “tacita de plata” en manicomio del plata.



Además de que, seguramente, la mayoría no tiene ni patente, ni seguro, ni documentación, ni luces ni frenos.



¡Qué inoperancia municipal! Cada vez más lejos de lo que es primer mundo... La Intendenta pinta de verde todo, pero dista mucho de lo que pinta la convivencia en la ciudad que tiene que ordenar ella, en primer lugar.