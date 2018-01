La morocidad

Patente de rodados



@|Soy un veterano -jubilado con dos pesos- y me valgo de un viejo auto del año ’92 con el que me rebusco de algunos pesos más.



Atento a la fuerte publicidad de la IMM por el pago de la patente y de los descuentos por pago en fecha, junté algo de dinero y logré el monto para pagar el año entero. Fui a un local de pagos y me llevé una triste experiencia: “Disculpe señor, pero no puedo atender su pago si no liquida su deuda anterior que es de $ 22.596”. Le dije que esa deuda podría pagarla en alguno de los planes que suele ofrecer la Intendencia y la señora que me atendía me espetó… “Lamento señor, esto es contado contado”. Me consta que la morosidad es muy grande, pero pensé que si se abrieran planes se reduciría grandemente.



Yo pago impuestos y tributos de todo tipo, pero las calles están a la miseria, tengo contenedores al lado de mi casa siempre desbordados de residuos y otros tantos incumplimientos que, por conocidos, no vale enumerarlos. Tiene razón, pero marche preso…



Con planes abiertos para el pago de deudas tengo la certeza que no se alcanzará el “cero deuda”, pero se estará cerca. En cambio, tal cual son las exigencias, es probable que la morosidad siga creciendo.