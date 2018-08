La moral y las buenas costumbres

*|Resulta que como humanos tenemos nuestras fallas por más que nuestros padres nos inculquen moral y buenas costumbres.



Hace ya muchos años trabajé en un importante sanatorio aquí en Maldonado, como guardia de seguridad.



Así fue que me enteré de algunos hurtos en los vestuarios femeninos. Como consecuencia, hubo una reestructura y cambio de personal.



Pero hace poco, me entero que sigue lo mismo; se roban la ropa de trabajo y hace poco le hurtaron $18.000 a una compañera, que tenía que entregar para pagar su casa.



¿Dónde están los valores que le habrán enseñado los padres a esa persona? Algo de estudio debe tener porque hizo un curso de enfermería.



Es asombroso que estas actitudes se den en un lugar donde se debe actuar con rectitud; quiere decir que no todo viene de vivir en un asentamiento. Yo trato con personas que viven en un asentamiento y que la luchan a brazo partido porque quieren salir de esa situación para que la sociedad no los mire por sobre el hombro; y estas personas con un empleo digno actúan tan equivocadamente.