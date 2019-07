Morabito, Macaferri y Cacho Castaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Semejanzas



Sabiendo como trabajan los servicios de inteligencia europeos y la facilidad con que dinero mediante consiguen información siempre dudé que el gobierno Italiano ignorara que Morabito vivía en Uruguay antes de 2017.

Al capturarlo la Policía uruguaya, metió a la justicia italiana en un problema que está claro no quería, lo que se nota en la absoluta quietud demostrada al no agilitar el trámite de extradición.



Releyendo lo escrito por la prensa al respecto en estos años, no puedo dejar de comparar lo ocurrido, con el divertido video de Macaferri & Asociados, con Cacho Castaña “Sos una Santa”. En el que Cacho Castaña acosado por su hermosa cuñada (Mariana Calabró ) le dice a su esposa (Iliana Calabró ) “hablá con tu hermana, decile que lo lamento, tiene diez años de tiempo para marcharse de aquí”.