@|Si algo le faltaba a nuestro querido país, devenido en pseudo república, gracias al progresismo frenteamplista, era contar con un monumento a los tupamaros.



Si mal no recuerdo, estos personajes robaron, secuestraron y mataron gente que nada tenía que ver con los acontecimientos políticos de aquellos oscuros y muy complicados años.



Pero la visión que tienen en la izquierda, y en general en toda la izquierda latinoamericana, es que cometer ese tipo de delitos son motivos válidos para ser inmortalizados en un monumento.



Gracias a los tupamaros tuvimos que soportar los famosos allanamientos, además de la inseguridad reinante que se vivía todos los días.



Pensar que entre esos homenajeados esté Pepe Mujica ya es motivo de malestar; un individuo que no se arrepiente de los actos que cometió, que llevó a cabo uno de los peores gobiernos que conocimos, comparable solamente con los peores momentos de la revolución francesa, evidentemente no puede ser inmortalizado en una obra escultórica.



Y por supuesto todos los demás guerrilleros, antidemócratas que pusieron en riesgo las instituciones legalmente constituidas.



En cualquier momento nos enteramos que levantan un monolito en el Club de Golf, en la sede del Club de Tiro Suizo y en Pando, para recordar las “valientes acciones” en pos de una mejor América.



Realmente siento vergüenza ajena al escuchar semejantes barbaridades, viendo cómo se desdibuja la historia reciente con el argumento de mentiras groseras y burdas.



Obviamente al tener la izquierda el control de la educación, eso les permite inventar historias tergiversadas sobre los verdaderos motivos de la guerrilla urbana, guerrilla que no mostró valentía, que anduvo a escondidas para cometer sus atrocidades, que cometió actos cobardes en contra de la democracia.



Eso fueron los tupamaros, delincuentes comunes que pretendieron disfrazarse de libertadores.



Esa es la verdadera historia oficial.