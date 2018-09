Monumento a Tabárez

@|El tema de la estatua que se planea erigir en vida homenajeando al conductor de nuestra selección de fútbol inicialmente me ha sorprendido, pero posteriormente me ha producido un profundo disgusto.



Se han postulado varias razones en desaprobación de dicha iniciativa, como por ejemplo que nada parecido se ha realizado respecto de directores técnicos que efectivamente han obtenido a nivel mundial los más altos lauros en los años 1924, 1928, 1930 y 1950, en tanto que Tabárez nunca llegó a esos resultados.



Reconozco en él a un gran conductor en lo futbolístico y un reconocido orientador en lo humano, pero por mayores méritos que se posean en ambos ítems no me parece que corresponda esta iniciativa, la cual por otra parte tiene un tufillo a cosa política, dada la conocida simpatía del maestro Tabárez al Frente Amplio.



Y espero que como muestra de su hombría de bien sea él mismo quien públicamente se oponga a que se continúe con la obra mencionada.