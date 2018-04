Monumento a los presos políticos

@| El 15 de mayo se inaugura un muro con los nombres de los presos políticos del Penal de Libertad, entonces llamado Establecimiento Militar de Reclusión N° 1.



Es un homenaje a los que estuvimos rapados, con un mameluco gris con un número en el pecho y otro en la espalda. En mi caso el 705. Por “volanteadas y pintadas”, como decía el comunicado de mi detención.

Estuve ahí durante 3 años, y luego 5 más en libertad vigilada, firmando en un cuartel cada 15 días y 5 exiliado en Suecia, país hacia el que me fugué, violando la “libertad vigilada” para luchar desde el exilio contra la dictadura militar.



Hoy, casi 50 años después, ya no pienso como entonces, y estoy contra las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua.



Pero sigo orgulloso del joven dispuesto a jugarse el pellejo por sus ideas que fui.



Espero que por haber cambiado de manera de pensar no hayan borrado mi nombre, como hacía Stalin.