Monumento polémico

Medido con distinta vara



“El sentido común es el menos común de los sentidos”. Me parece irracional y muy demagógico la decisión del Intendente Martínez de llevar esta idea adelante. Fuera esta de discusión que el maestro Tabárez recuperó la dignidad de una selección uruguaya que durante 40 años, no figuraba en la elite del fútbol mundial sino que además tenía la imagen que la tradicional garra charrúa se había convertido en dejar lisiado al rival. Logró que tuviera identidad y fair play, que eso no solo alegra el corazón del hincha uruguayo, sino también llevar muy en alto la imagen del Uruguay y su gente.



Pero si los políticos van a levantar monumentos a un técnico de una selección que ni siquiera la sacó campeona del mundo, que queda para aquellos que si lo hicieron en 1924, 1928, 1930 y 1950. El ciclista Winnans que pagó de su propio bolsillo para participar de la Olimpíada de Sydney en el 2000 ganando una medalla de plata, ¿no merece igual oportunidad?

Cuando se llega a este grado, en que se premia una falta de logros, la decadencia no solo es alarmante sino obvia.



El ex- Canciller Contador Enrique Iglesias fue medalla de oro en la Facultad de Ciencias Económicas, fue el mejor canciller de la República por lo menos desde el retorno de la democracia, sino que además presidió el organismo de la Cepal y nada menos del BID y ni siquiera tiene una calle en reconocimiento.



En un programa argentino conducido por el periodista Jorge Lanata semanas atrás, comentaba que es absurdo que se le levanten estatuas o bustos en vida del homenajeado en vida. Esto es con referencia a los más de 700 bustos y estatuas del fallecido Néstor Kirchner y concuerdo con el, que deben pasar décadas para que las futuras generaciones valoren con el tiempo si se lo merece o no.



Pregunto al Intendente, ¿Qué sigue la estatua del Pato Celeste frente al Palacio Legislativo abrazado de Don José Batlle y Ordóñez, los dos vestidos de celeste?



Me parece que amerita que la sociedad se exprese, y si no están de acuerdo por lo menos se muevan con una recolección de firmas para detener que este tipo de divagues conduzcan a casos más graves.