Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Sres/as Estudio Gómez Platero, Sres/ras Diputados y Senadores, Sres/as Observatorio Nacional Ambiental - Ministerio de Ambiente:



Me dirijo a ustedes para expresar mi profundo rechazo a la construcción de un monumento a la pandemia en la costa de Montevideo.



De concretarse dicho proyecto, se estaría destruyendo una parte de lo poco que queda de paisaje natural en nuestras playas, afectando al ecosistema costero en el lugar previsto y sus alrededores, ya que en la zona de rocas de la costa conviven una gran variedad de especies de flora y fauna, adaptadas a las condiciones del lugar, incluyendo especies locales, aves migratorias y de otros ecosistemas cercanos, los cuales son indicadores y promotores de la salud del espacio natural.



Otro aspecto importante es la contaminación visual que implicaría un monumento como el que se plantea y en el lugar que se eligió.



¿Por qué no hacerlo en un lugar que ya esté urbanizado y lejos de los espacios naturales?



De todos modos, la idea de gastar dinero en semejante monumento parece, por lo menos, contradictoria, teniendo en cuenta la actual crisis económica generada por la pandemia y la posibilidad de invertir ese dinero en temas como Vivienda, si de construir se trata.



Apelando a su consciencia y sensibilidad por la salud de los espacios naturales y de la biodiversidad, así como la salud de las personas y el derecho de aquellas que diariamente acuden por miles a nuestras playas, buscando alejarse de la urbanización, eliminar el estrés, hacer ejercicio, respirar aire menos contaminado, disfrutar del paisaje, encontrándose con la naturaleza que nos ofrece nuestra costa de Montevideo, considero que se debería aplicar correctamente el concepto de que "la humanidad no es el centro del ecosistema" y actuar en favor del mismo, protegiéndolo y favoreciendo su desarrollo.