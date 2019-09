Montevideo vial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Un mensaje para el señor Di Candia y sus asesores.



No está mal hacer reparaciones viales en las calles de la ciudad. Son necesarias además.



Lo que no se puede es levantar “toda” la ciudad a la vez. Es realmente un calvario desde hace meses tratar de circular por la ciudad.



Por una parte, pequeños arreglos de 4 o 5 metros de pavimento que se deberían arreglar en un par de días y en los hechos demoran meses. Y por otra parte, no se debería, simultáneamente, reparar calles que signifiquen, la salida en un sentido y otro. Por ejemplo, en un momento se reparaba la calle Magallanes y a la vez se reparaba Fernández Crespo. En este momento, se repara Mercedes que va en un sentido y Avenida Uruguay que va en el otro. Es caótico.



Yo diría de aplicar todos los recursos a una calle por vez y hacerlo mucho más velozmente o bien, hacer las reparaciones de a media calzada, como para no anular completamente la circulación.



Insisto, creo que todo el mundo debe compartir, que en este momento tratar de circular por la ciudad, es dramático.