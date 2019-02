Montevideo sucia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Montevideo es muy pintoresca, luminosa, arbolada, tiene playas, cuenta con una gran variedad de barrios, desde los más suntuosos a los más pobres. Un millón trescientas mil personas habitan en la capital. Cuenta con más de quinientos monumentos y hay cinco grandes parques.

Pero no todo es color de rosa, en estos últimos tiempos pasó a ser una ciudad sucia, un problema que la autoridad municipal no ha podido solucionar; hay conflictos permanentes entre el gremio de trabajadores y la comuna.



La basura se está transformando en algo endémico.



Si bien el contenedor eliminó las bolsas de residuos en las puertas de casas, se ven bolsas por doquier. La falta de limpieza de los mismos y la acumulación de basura dentro y fuera, ha llevado a ser una ciudad sucia.



¿Cómo puede ser que una flota de camiones de la IMM para recoger residuos esté fuera de servicio?



Los turistas que recorren la ciudad ven gente durmiendo en la calle y basura por todos lados.



Hay una minoría que es la que destroza, ensucia, pinta paredes, roban agua, luz, destrozan monumentos etc.



Esta ciudad es nuestra casa sin techo y somos muchos los que nos interesa cuidarla.



Da para reflexionar...