Montevideo es recuperable

Jorge Azar Gómez Montevideo

@|Hace unas semanas, escribía en un artículo sobre cómo "Recuperar Montevideo", y la necesidad de los Partidos Tradicionales de recuperar la Intendencia para su justa administración.

La administración frentista y populista de la Intendencia, solo ha procurado administrar la pobreza y especular con ella, y dejar que el "lumpen", hoy también llamados "planchas" (tan agredido por ellos cuando votaban a los Partidos Tradicionales) sufran solos sus necesidades, quizá como forma de vengar aquel viejo voto "tradicional".

Porque lo cierto es que los servicios públicos a cargo de la Intendencia son una calamidad, por ello hay que empeñarse a fondo en hacerlos verdaderamente eficientes, pero si no se tiene un control del crecimiento capitalino, de nada valdrán los esfuerzos ni las inversiones.

El futuro Intendente debe ser igualmente ambicioso en lo que a desarrollo urbanístico se refiere, debe apuntar a la transformación total y absoluta de la ciudad, y a la construcción de nuevas arterias de importancia fundamental, a la paliación de las avenidas existentes y la construcción y reconstrucción de numerosas calles y avenidas para mejorar la fluidez del tránsito.

En materia de vivienda, también debe estar presente la audacia.

Audacia que va desde el empeño de transformar el rancho misérrimo en casa higiénica y la sustitución de los cantegriles y los asentamientos ilegales por urbanizaciones populares modernas y seguras, hasta la ejecución de un amplio y realista programa de viviendas para las personas de medianos ingresos.

Tampoco nada ha hecho la intendencia frenteamplista en materia de regularizar el sistema de "carritos" de los hurgadores. A los cuales, con un plan complementario, se les debe retirar de las calles de Montevideo y mientras esto no suceda, la Intendencia de Montevideo; deberá hacerse cargo de un "seguro contra terceros" para los carros que registró y autorizó para insólitamente circular por las principales calles de Montevideo. Pues es responsabilidad de la municipalidad los daños que puedan causar, dado que ellos circulan bajo su autorización.

Quizá el Intendente, cuando definitivamente termine con los enfrentamientos con el sindicato de los empleados municipales, pueda prestar atención a Montevideo, recorrer sus barrios y saber de las necesidades de toda la ciudad, y en base a eso tomar en cuenta éstas y futuras iniciativas que desde el equipo del futuro intendente se le acercarán.

Entonces sí, sin su chocante cinturón de ranchos, remplazados estos por casas dignas dotadas de todos los servicios; sin las tremendas y enloquecedoras "colas" del tránsito, sin la anárquica circulación de los "carritos" por las calles y avenidas, sin las calles llenas de pozos, con los servicios públicos funcionando como debe ser, y con la ciudad embellecida por muchos parques, Montevideo volverá a ser hermosa y grata.

Montevideo será la ciudad deseable y el nuevo intendente su correcto administrador. Y es por eso que pedimos desde ya el apoyo a todos los montevideanos que quieran recuperar en lo departamental la vida digna y ser respetados como contribuyentes y ciudadanos, que acompañen la candidatura de la Coalición Multicolor y del equipo técnico que la acompañará.