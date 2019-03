Montevideo, anarquía y mugre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Quienes tenemos unos años y disfrutamos del Montevideo previo al progresismo, nos damos cuenta la pésima situación en que nos encontramos actualmente.



La metástasis socialista del Frente Amplio desde que asumió el gobierno de Montevideo, ha convertido a la IMM en una máquina de recaudar, pero que los ciudadanos no vemos reflejado en las tareas que tiene obligación de cumplir.



Algo fundamental entre sus obligaciones que es la recolección de residuos, cada día está peor. Como el progresismo siempre justifica su incapacidad con excusas, cuando hay un desborde: o es causa del excesivo consumo de la población o hay problemas con el sindicato.



Al día de hoy la excusa es la rotura en la flota de camiones. Según el Director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, de una flota de 29 camiones se rompen entre 3 a 4 por día. Uno como ciudadano se pregunta cómo es posible que se rompan tantos camiones en un día. ¿Acaso se dedican a recoger basura o participan en la guerra de Siria? ¿Alguien controla que el vehículo sea utilizado en forma adecuada?, o quien lo maneja es un incapaz que hace lo que quiere, total si lo sancionan el sindicato lo defiende.



Como el Intendente no puede controlar al sindicato, sugiere contratar a empresas privadas para hacer el trabajo que no hacen sus subalternos y por el cual están cobrando un sueldo.



Eso es una estupidez total y demuestra que no cuidan nuestro dinero, pues van a pagar dos veces por el mismo trabajo, mientras lo que lo deben hacer se rascan.



Haciendo un análisis de los hechos uno se pregunta cómo alguien que no puede manejar la IMM, pretende ser Presidente de la República. No puede con ADEOM y se va a tener que enfrentar al SUNCA, UMTRA, AEBU, COFE, Salud, Enseñanza, gremios que todos sabemos que no les importa los medios a utilizar con tal de conseguir sus reclamos.



También debemos tener memoria, pues en el momento del golpe de Estado en 1973, el Ing. Martínez que trabajaba en ANCAP, cuando supo que los militares iban a ocupar la planta, cerró válvulas en la refinería que de no ser por dos oficiales de la Armada que lo descubrieron hubiera explotado la planta y la mitad de la ciudad de Montevideo hubiera quedado destruida. Por algo Raúl Sendic le regaló a Martínez una réplica en miniatura de una válvula de la refinería. Una vergüenza.



No sólo la mugre ha deteriorado nuestra ciudad, sino que la inseguridad está en todos lados. Esto se ve incrementado por la cantidad de vagos y atorrantes que vemos ocupando espacios públicos. Hay disposiciones que prohiben esto, sin embargo nadie las hace cumplir.



El principal responsable es el MIDES, pero la Ministra Arismendi es imposible que haga cumplir las normas. No queda barrio que se salve de este caos, pues cuando la policía los corre de un lugar, se ubican en otro. Se drogan, se emborrachan, hacen sus necesidades a la vista de todos y a cualquier hora, delinquen, coaccionan para que les den dinero. Es un desastre total apañado por el gobierno progresista incapaz.



La gente está cansada de soportar este tipo de cosas y por más que se reclame, nadie hace nada.



Todo este combo de mugre e inseguridad es la base perfecta para el slogan: Uruguay Natural. Qué hipocresía. Queremos representar algo que no somos. Todavía tenemos que ver a los candidatos oficialistas en el acto aniversario, presentarse como una opción de mejora, cuando todos sabemos lo que ha pasado en el país. Lamentablemente la gente tiene poca memoria y lo único que los pone al día, es cuando el bolsillo está vacío.

Ojalá el último domingo de octubre no voten por simpatía, sino evaluando lo sucedido en estos quince años.



Nunca más progresismo.