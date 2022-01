Montevideo bajo agua

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿Hay responsables?



Parece mentira, pero cuando se inundó Piriápolis le cayeron a Antía con todo, que no había limpiado las alcantarillas... y lo había hecho unos días antes.



Ahora que hubo inundaciones por todo Montevideo nadie dice nada de las alcantarillas y la IMM chifla para arriba con cara de yo no fui.



Luego de 32 años de gobierno del FA no se han solucionado problemas básicos; más básicos que el ABC. Pero no solo eso, vieron lo que pasó en el Este y no hicieron absolutamente nada!!!



Si esto no es hacer política por las redes, ¡no sé que es hacer política!

¡Al menos espero que encuentren el contenedor que pasó flotando como el arca de Noé hacia la bahía!