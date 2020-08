¿Qué hacemos en Montevideo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En conformidad con la necesaria toma de consciencia de la obra ciudadana que venimos construyendo y que nos representa, consideramos que la medida cautelar de la Intendencia Municipal de Montevideo contra la demolición indiscriminada del paisaje patrimonial dentro de un área reducida de la ciudad debería reglamentarse y extenderse, para que otros barrios también puedan crecer y modernizarse sin perder su carácter.



Al incorporar parcialmente las fachadas originales de valor histórico y artesanal a nuevas edificaciones de mayor tamaño, se incrementa la apreciación del inmueble y del entorno. Perdemos patrimonio económico si nos deshacemos de insustituibles trabajos artesanales (por los que se pagaría fortunas mandar hacer) al tirar abajo todo el frente de manera innecesaria, pudiendo dejar parte en pie para igualmente dar lugar a un estacionamiento o un edificio en altura detrás.



Hoy más que nunca, se hace necesario establecer “comisiones barriales” con asesoramiento profesional para determinar qué conviene dejar de las antiguas fachadas, sin perjuicio de construir hacia atrás y hacia arriba.



Si desaparecen las más destacadas referencias a nuestro barrio nos sentimos desplazados a la fuerza, impotentes ante los más fuertes, bajo el imperio de la ley de la selva. El patrimonio no puede circunscribirse a zonas delimitadas por comodidad administrativa, sino que todos los barrios deberían poder preservar ciertos rasgos significativos. Todos tenemos derecho a identificarnos con el lugar donde vivimos. Este es el aspecto social que más importa. El trabajo artesanal expuesto a la calle nos reconforta y hace sentir en casa, en “mi cuadra”, en Montevideo, porque en el paisaje que edificamos juntos reconocemos detalles de una historia y de un “sentido de pertenencia” que compartimos.



El espectáculo urbano representa la sociedad construida con el aporte de distintas “sensibilidades” y generaciones. Esta gran obra es fuente de inspiración artística y también de información histórica acerca de nuestra inquieta “identidad”, eso que cambia permanentemente y que sólo puede entenderse si quedan rastros de la trayectoria de las “mentalidades” y las aventuras, como en una película autobiográfica; porque no basta con “la última foto” para saber quiénes somos. Reconociendo la ciudad como un trabajo hecho por todos nos entenderemos mejor, dado que la convivencia de distintas formas de expresión en nuestro variopinto paisaje parece develarnos una “característica” de la sociedad uruguaya: su bienvenida a diversas culturas y tendencias. Las referencias que mejor nos describen son aquellas que todavía sobreviven en el paisaje cotidiano, el rostro de la historia, compuesto por fachadas que reflejan distintas etapas o facetas de una “personalidad ciudadana” curiosa y activa pero no por ello a la deriva.



Su reconocimiento es un derecho y un deber a tener presente si queremos tener futuro como sociedad consciente de sí misma.