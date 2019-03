Monopatines, otro peligro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Ahora cuando vas por la calle además de tener que estar cuidado que no te arranquen la cartera, con peligro de lastimarte feo al ir a un restaurante, súper, farmacia o cualquier comercio; o de exponerte a un copamiento y más cosas que no nombro, ahora tenemos el gran peligro de los monopatines eléctricos. En el estado en que están las calles y las veredas, estos pueden provocar un accidente. No hay control. Vi a jóvenes, niñas y una vez de a dos, andar velozmente por las veredas con el peligro de llevarse por delante a personas mayores, madres con cochecitos o pequeños que aunque van acompañados de algunos de sus padres, a veces no andan de la mano. No llevan cascos, no hay control de la velocidad y no circulan contra el cordón como leí que eran la norma.



¿Cómo controlan todo esto si están diseminados por toda la ciudad donde cualquiera y a cualquier edad los puede agarrar y salir raudos por calles y veredas?



La intendencia calladita no dice nada, y nosotros sobreviviendo.