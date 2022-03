Es momento de definiciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Estamos viviendo momentos confusos, aunque no se lo acepte en forma expresa, es evidente que hay una grieta que los políticos aprovechan para, con mentiras o verdades a medias, llevar agua para su molino.



Por más que se quiera ponderar la educación en general del uruguayo, entiendo que no es tan así y más, creo que por distintas razones, como el hacer foco por necesidad en el día a día para su subsistencia y otras razones como la baja del nivel de educación, hacen que se facilite la propagación de ideas que van contra la esencia del hombre y su felicidad.



Mentiras y verdades a medias de un lado y del otro, con el único fin de tratar de convencer al ciudadano, y acá voy a un tema muy importante y trascendente. Pensemos que la condición general del hombre hace doscientos años era la pobreza, el 95% de la gente era pobre. Eso lo podemos confirmar quienes somos descendientes de inmigrantes.



En mi caso particular, me han llamado la atención fotografías de mis antepasados de mediados del siglo XIX en adelante, en las que se podía adivinar la forma en que vivían; viviendas casi miserables, atuendos de pobre para abajo, y eso que estaban posando, todo lo que denotaba una vida de sacrificio.



En los últimos 200 años, la situación fue cambiando gracias a la revolución industrial y al capitalismo, que quiérase o no, fueron sacando al hombre de su pobreza. Hoy asistimos a nuevos capítulos en la vida del hombre. El capitalismo con sus errores, propios de la condición del hombre, sigue siendo la forma más idónea de convivencia.



Por otro lado están los regímenes totalitarios que siempre existieron pero que hoy, por los adelantos en materia de comunicaciones, ya sea electrónicas como de traslados, son casi inmediatas, lo que hace todo más rápido y peligroso. Asistimos a una invasión de Rusia a Ucrania donde queda de manifiesto la ambición expansionista de la ex Unión Soviética a costa de vidas y daños; parecería que no aprendimos nada. Nuestra América Latina está siendo amenazada por ideas totalitarias en algunos países como Cuba y Venezuela, así como vimos sorprendidos la pleitesía que le brindó Cristina Kirchner a Putin, haciéndole ver que Argentina podría ser la entrada de Rusia a América Latina.



Tenemos que cuidar nuestra democracia, evitando la embestida de totalitarios que bajo una falsa adhesión a la democracia quieren confundirnos. Me refiero concretamente al Frente Amplio, al Pit Cnt y al Partido Comunista, que son la misma cosa.



Atención uruguayos, ¿quieren vivir como en Cuba o Venezuela?



¡Defendamos las instituciones!