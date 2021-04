Momento crítico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El momento es delicado, casi crítico y el gobierno capea, con sus mejores hombres y sus mayores esfuerzos, la tormenta.



Mientras, insistentemente, los opinólogos tienen su momento de protagonismo… hasta yo, uno de ellos, estuve tentado de decirle al Presidente, qué se debía hacer... me contuve.



La Oposición política cree saber la solución mágica, el Pit Cnt tiene su verdad, el SMU tiene todas las soluciones, económicas, médicas y sanitarias y el periodismo, diariamente indica el rumbo cierto que se debe seguir. Ni que hablar, en las redes, los opinólogos dan su mesiánica opinión.



No pasa un día sin que tengan su minuto de protagonismo ignotos personajes y el reiterativo periodismo le acerque un micrófono…



Opinólogos: recapacitemos y comprendamos que tenemos la fortuna de tener un GACH con más de 50 expertos en todos los rubros que le muestra sus conclusiones analizadas y razonadas, periódicamente, al gobierno; y un Presidente presente, enciclopedia viva del territorio nacional, de sus habitantes y sus costumbres, de su idiosincrasia, sus necesidades y su conciencia ciudadana.



Y pensemos: ¿hay en el país alguien mejor preparado para tener una visión equilibrada del difícil momento que vivimos ante la terrible pandemia que nos asola y en consecuencia tomar las decisiones más adecuadas?



Nos guste a muchos y les moleste a menos, no lo hay. Y entonces, sin pensarlo más, dejémoslo tomar las decisiones, porque son las más justas, las más inteligentes, las más razonadas. Y haciéndole estricto caso a sus recomendaciones, quedémonos en casa, tengamos paciencia pues queda poco, respetemos los protocolos si tenemos que salir y agradezcamos el tener un Presidente de la estatura moral e intelectual de Luis Lacalle Pou.



¡Gracias a todos!