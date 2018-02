La miseria humana

*|Con 89 años de vida, habiendo tenido que trabajar desde que tenía 9 años cuando murió nuestro padre, puesto que era el mayor de los 8 hermanos, vimos mucha miseria humana.



El 8 de febrero del año 2018, fuimos testigo de cómo la ordinariez humana sigue en aumento.



En 8 de Octubre y Bvar. Batlle y Ordóñez subimos al bus recorrido 404. Lo conducía un señor de unos 100 kilos de peso y cinco gramos de materia gris. La radio tenía un volumen de 87 decibeles. No hablamos por hablar, medimos el nivel acústico con un decibelímetro que llevamos siempre con nosotros. Pedimos el boleto pero debido al alto nivel sonoro no nos entendía. Le hicimos notar que la radio estaba muy alta y se molestó y no sólo no nos vendió el boleto sino que nos pidió que nos bajáramos del ómnibus. Le dijimos que no descenderíamos, que era un pasajero y como tal exigía que se me tratara. Apagó el motor y se quedó estacionado molestando al resto del transporte.



Lo que más le molestó fue que le dijéramos que lo iba a plantear a algún juez en lo Penal.



Ante estos bárbaros, el pasajero está indefenso. Paga un boleto caro, manejan los ómnibus de pasajeros como quien conduce ganado. No tienen idea de lo que llevan entre sus manos. Con razón murieron 9 seres humanos en los primeros cuatro días del mes.



Tenemos la esperanza de que antes de partir hacia ese país donde solo venden pasaje de ida, ver al Uruguay con gente menos ordinaria y que respeten al pasajero.