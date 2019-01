Mis 25 años en formación docente

@| He visto dos documentos: uno proviene de licenciados de la FHCE y otro una nota del diario “El País” de esta fecha. Puntualizaremos: la UNED será un Ente Autónomo separado de ANEP cuando existan los votos que la constitución exige.

Se apuesta a la participación y la idea no tiene objeciones, como las tiene su implementación: Comisión de diseño curricular, nacionales y locales de carrera, coordinadora, ATD, salas de profesores….tantos órganos que no se puede ver el flujo de información y quien toma las decisiones. Este intrincado organigrama carece de credibilidad.



Los sindicatos combatieron con furor la idea de Germán Rama de crear los CERP y de establecer cursos de Formadores de Formadores en IPES. Han pasado décadas y jamás se ha logrado un convenio. ¿Se acuerdan cuando la FEUU hacía sus escraches contra las Universidades Privadas y las observaciones interpuestas en el MEC contra las carreras? Esos obstáculos no eran sindicales.



Con mi título de profesor de Historia del IPA, intenté iniciar la Licenciatura en FHCE solo me respondieron “eso no existe” usted aquí es bachiller! Actualmente tengo una Maestría en Educación y una licenciatura en Historia de UCUDAL y tengo 25 años de trabajo formando maestros y profesores.



Primera pregunta ¿quién nos declaró ineptos para la función de formadores? Segunda: ¿Quién declaró aptos a los licenciados que tal vez ni idea tienen de lo que es una escuela o un estudiante de ciclo básico? Con el nuevo plan de estudios un estudiante de magisterio recibirá apenas un semestre (15 semanas) de Didáctica de las Ciencias Sociales énfasis Historia. Menos carga horaria que un alumno de Ciclo Básico. ¿Eso es innovación?

¿Qué oportunidad hemos tenido los profesores del interior de participar de investigaciones? Ninguna. ¿Qué oportunidad tenemos de hacer publicaciones? Ninguna. ¿Qué oportunidad de hacer un doctorado si es un problema obtener una licencia?. En el congreso iberoamericano de Historia de la Educación, sobre 1200 ponencias solo identifiqué a 12 uruguayos, ¿estaba ausente nuestro intelecto?



Ahora y el Dr. Pablo Da Silveira lo ha dicho, parece delito que ninguno de los docentes de formación docentes estamos registrados en la ANI.



Primero, ¿cuándo alguien hizo algo en ese asunto? Y segundo, ¿evaluaron realmente qué pasaría si todo el cuerpo docente actual se niega a concursar y se retira de sus cargos, por jubilación o por volver a sus subsistemas de origen?... Permítame agregar algo más: los institutos de formación docentes son las únicas instituciones terciarias en varias capitales departamentales; recibimos estudiantes: algunos muy humildes, de todas las localidades rurales y urbanas, con todos los bachilleratos y de todas las edades, algunos de 18 y otros de 45, que terminan en el Nocturno y sabemos que ponen lo mejor de sí para tener un título de maestro o de profesor. Cursé mis estudios en el INADO y me avergüenzo mucho de las actitudes denigrantes de algunos profesores hacia los estudiantes del interior del país. Basta de “centralismo” piensen por una vez en el país.