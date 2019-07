Mirando a Sartori con otros ojos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



Tengo otra mirada del "fenómeno Sartori", analizando el tema desde lo social y humano y no desde lo partidario, es decir más académicamente y con menos emociones. Hace dos años, un 23 de enero en Durazno, se "incendió la pradera" a instancias de unos pocos uruguayos, que conversando entre ellos encendieron el fuego y en 20 días se congregaron muchos miles en Santa Bernardina.



Ningún "político profesional" de ningún partido la vio venir. Fue espontáneo y nació USU. Es decir, había gente descontenta con "el sistema y sus representantes" y explotó “espontáneamente” cuando encontró una convocatoria atractiva.



Lo de Sartori es parecido y es un gran error resumirlo en un tema de plata: en la política “siempre” se usó dinero en las campañas, mucho peor que Sartori (que por primera vez en la historia alguien usa solo la suya) fueron algunos gobiernos que usaron el dinero del pueblo para sus fines políticos partidarios. En las elecciones pasadas se comentó que se gastaron 40 US$ millones en propaganda oficial (varios Sartori) y si no fueron 40 fueron muchos igual.



Otro punto: la principal fortaleza (debilidades varias) de Sartori no son sus propuestas (otro error de análisis es centrarse en Medicfarma, no es tan original ni es tan difícil, solo que lleva tiempo y austeridad en otros gastos además de dinero) sino su frescura, su falta de historia política, su simpatía, la “novedad”.



Me parece increíble que le critiquen que sonríe, mejor sería criticar al que no lo hace, miren lo que le está pasando a Larrañaga que es un buen político pero sonríe poco y sin ganas. Hay muchos estudios sobre el poder de la sonrisa.



Talvi fue el único candidato que se metió insistentemente en la interna de otro partido, de forma rara e irónica, ¿para qué lo hizo? Para pegarle a Sartori que no es su adversario. ¡Muy curioso! Podría haber esperado a ver si Sartori ganaba y luego pegarle con más altura. La pregunta importante: ¿por qué tanto disgusto con el recién llegado si no es de su partido? Algo despierta Sartori en propios y ajenos, algún hueco hay que Sartori lo está rellenando y eso alegra y molesta por partes iguales.



Hay que mirar el tema con otro lente, esto es “más serio” y no se puede simplificar en la plata. Si no fuese Sartori tal vez otra habría sido la sorpresa. Las personas nos equivocamos, eso es real en política y fuera de ella, pero debemos mirar las causas posibles de los comportamientos sin anteponer argumentos por simpatía o antipatía.



¿Y lo de Manini? Otra explosión y sin plata.



Es la primera vez que recuerdo que hay tantos candidatos, algo está pasando con el esquema tradicional, creo que debemos mirarlo mucho más fríamente.