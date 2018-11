Miranda se debe retractar

@| Por el bien del país todo y por la salud institucional de nuestra República Oriental del Uruguay considero de una irresponsabilidad y falta de criterio colosal las palabras del Sr. Miranda Presidente de la coalición política Frente Amplio, en un acto proselitista, instando al Uruguay a romper relaciones diplomáticas con el Brasil, si el vecino país -que recién eligió por mayoría en primera vuelta su Presidente- se vuelca al fascismo. Si se vuelca en alguna de las formas, que quien sabe cuales sean, porque ni siquiera las definió en su indescifrable escenario virtual, oral, propio de un realismo mágico, patrimonio puro y exclusivo de los grandes de la Literatura Mundial, pero que no cabe en la muy exacta y pragmática política internacional.



Arremetió contra el Imperio Lusitano con un tenedor y en nombre del Uruguay “todo”.



Debería leer algo de historia acerca del tratado de San Ildefonso de 1777 y agradecerle a los ingleses porque sino hoy Bolsonaro sería su Presidente y no evocar las muy complejas y disimiles condiciones de la Alemania del 33, comparándolas con el Brasil del 2018.



Por el bien de la República Oriental del Uruguay toda, esa que el considera recurrentemente estar dividida entre ellos y nosotros, sus palabras deberían ser duramente observadas e incluso el debería aclarar públicamente que sus dichos son a título 100% personal.



Padece síntomas de un viejo síndrome, el nombre ya existe pero habría que redireccionarlo o añadirle sintomatologías originadas por excesivos consumos de orden no líquido sino ideológico, filosófico, bibliográficos.



Imaginen se juntasen los que ya no están y algunos que si como Fernando Oliú, Gros Espiell, Abreu, Opertti, Pivel Devoto, Korseniak, Romeo Pérez Antón, Danilo Antón, más muchos otros, que con sus muy diversos matices indudablemente coincidirían en redactar unas letras propias de una lisa parada de carro ilustrada y republicana, para que este Sr. retome su vereda de simple ciudadano y además sepan en el Planalto los vecinos de antes, ahora y después, que en el desvencijado vecinito del sur aún se respira el “Altruismo Político Internacional” que siempre nos caracterizó a pesar de algunos esporádicos fenómenos climático/políticos de confusa e improvisada laya.