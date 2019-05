La miopía de Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es indudable que el discurso del candidato Oscar Andrade, a esta altura, parece más una broma de mal gusto que otra cosa; lo deprimente es que hay gente en este país que piensa igual.



El Sr. Andrade opta por no mencionar la verdad que ya rompe los ojos de cualquiera que no sufra miopía ideológica; sí es verdad que existe una intervención en Venezuela, pero no por el "cuco" de "yankeelandia" sino por Cuba, China y Rusia (este último con presencia militar incluida). Yo me pregunto qué le ocurriría a cualquiera que osara tomar el poder en estos 3 países antes mencionados; fusilamiento es lo más liviano.



Por suerte la mayoría de los uruguayos tiene más de dos dedos de frente y no se comen la pastilla bolche-comunista de este personaje que defiende dictadores y asesinos porque son de izquierda.



Al menos sabemos como sería el Uruguay con Oscar Andrade como presidente, sólo mirando a Venezuela hoy en día.



Da miedito ¿no?