@|Muchos pregonan y a veces con razón, que varias medidas legislativas se proponen por unos minutos de fama o por cobrar al grito.



También puede ser que cuando pasan las cosas, los legisladores se despiertan, ponen los pies en la tierra y ven realmente en el país que vivimos y que temas preocupan y son necesarios corregir.



Pero hay algo que molesta y es que no hay que poner a todos en la misma canasta de crítica por el minuto de fama o cobrar al grito.



Cuando un senador, que no tiene ambiciones políticas ni de reelección, presenta un proyecto para intentar corregir un tema que todos sabemos que está mal y sobre el cual ya a todos los de la “corporación política” se les está “yendo la moto”, hay que poner un punto final lo antes posible.



El proyecto que regula la entrada de familiares a trabajos del Estado, debe aprobarse ya.



Los que lo llaman oportunismo o descalifican a quien lo presenta, solo crean la duda de en qué los perjudica. ¿Tienen familiares dentro de la administración?



Es también una bajeza o un interés político descalificar también a quien lo presenta por ser hijo de.



Posiblemente el proyecto necesite algún ajuste, pero si se le da largas al asunto, solo seguirán creando más desconfianza en los políticos, sean del partido que sean.



Esto no es alterar el orden democrático, es democratizar y transparentar el Estado.



Hay muchísimos interesados en que el proyecto no salga y “ladran” porque saben que con ese proyecto se les terminan muchos arreglos familiares.



Es nuevo para mí que los cargos de confianza deban ser cubiertos por familiares. Es vergonzoso que traten de explicarlo.



Señores y señoras legisladores/as (sic Tabaré), ustedes están jugando como “corporación política” con el dinero y los trabajos de todos los uruguayos para fines personales y familiares.



Acaben con esto y no den largas a un tema que para ustedes con la lógica de los acomodos no será fundamental instrumentar, pero para la gente que los vota es de tramite urgente.



Que haya transparencia, no más discursos viendo la paja en el ojo ajeno y pongan orden ya. Quienes callan o dilatan otorgan el beneficio de la duda a los votantes y eso cuenta para 2020.