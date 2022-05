Al Ministro de Trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

Dr. Pablo Mieres:



Dirijo a Ud. la presente para poner en su conocimiento una situación en la que pienso que el Ministerio a su cargo debería intervenir.



El caso es que me desempeño como Subdirector en un liceo público y he recibido la orden – que en tanto funcionario sujeto a jerarquía acataré en lo que me sea posible – de no permitir que, mientras haya paro, se realicen reuniones sindicales en el local liceal.



Considero que tal directiva va a contrapelo de una rica tradición de respeto a los derechos y libertades sindicales, que honra a nuestro país. ¿Qué de malo hay, siempre que no se afecte el derecho al trabajo de los docentes que no adhieran al paro ni, menos aún, el derecho al estudio de los educandos, en que se permita el uso de algún salón para que los trabajadores docentes sindicalizados se reúnan?



Pienso que nada, sinceramente.



Quisiera aclarar, por último, que no me mueve a formular este planteo interés corporativo alguno: hace años que no estoy afiliados al sindicato que representa a los docentes de Secundaria.



Espero se ocupe del tema.

Dios guarde a Ud. muchos años.