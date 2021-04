Al Ministro de Salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Dr. Salinas:



El sábado 3 de abril, leí en la prensa las "virtudes" que, supuestamente, tiene para el tratamiento de un Covid-19 en curso, el uso de inhaladores de Ibuprofeno líquido.



Muchos de los pacientes en Argentina han respondido muy bien a este tratamiento y aún en aquellos que arriesgaron una internación, lograron evitarla.



Además, según consigna el mismo artículo, la necesidad de ingreso a un CTI, se reduce a un tercio.



Pude comprobar, no soy médica ni pretendo opinar sobre tópicos que me son ajenos, que en al menos dos casos que me son cercanos y que lograron a través de contactos adecuados acceder a las cápsulas de Ibuprofeno, la evolución de la enfermedad fue altamente eficaz gracias a este tratamiento.

Es más, en uno de los dos casos y cuando el nivel de oxígeno en sangre llegaba a límites casi extremo, el haber intensificado el tratamiento de 3 a 4 veces por día, evitó mayores complicaciones.



Permítaseme, además, agregar que ambos casos refieren a personas con comorbilidades, mayores de 70 años y fumadores empedernidos por no menos de 40 años.



Inclusive, ellos me narraron que el importante epidemiólogo que los trataba y autorizó dicho método que ya estaban usando (evito dar nombres por una razón de respeto a la privacidad), los llamó a posteriori para saber cómo podía contactar a la persona que les había proporcionado las cápsulas. También me comentaron que ni siquiera era un tratamiento caro en costos.



Sin embargo, en el mismo artículo de prensa, leo que gente de idoneidad más que comprobada como los doctores Julio Medina, Henry Albornoz y Julio Pontet, declaran que "la evidencia por ahora es insuficiente".

Mi pregunta, Dr. Salinas, es por qué no se evalúa y o se intenta este método. Allí se declara que solamente se utilizó el uso compasivo del Ibuprofeno inhalado, en un caso.



Si lo que expresa el artículo es real y habiendo sido testigo no presencial pero sí bien cercano de la evolución fantástica en el caso referido, ¿cuál sería el problema de tener estas cápsulas a disposición y usarlas de ser requeridas?



Cuando pregunté las razones a los amigos citados, me respondieron que seguramente se debiera a disputas comerciales entre farmacéuticas.



Desearía, de todo corazón, una aclaración sobre este punto aprovechando para felicitar al Dr. Salinas por su excelente gestión al frente de una cartera que, imagino, nunca pensó podría significarle desafíos tan intensos y difíciles como los que hoy vivimos.



Agradezco desde ya su respuesta sobre este tema, que nos preocupa e interesa a todos.