Al Ministro Salinas

@|Dr. Salinas, Ministro de Salud Pública: A pesar de algunas fallas, debo felicitar la prontitud, el orden y sobre todo el actuar del personal sanitario.

La franja de los 71 a los 80 (que somos unos cuantos y según la estadística contamos con muchos muertos de esta edad) hemos esperado pacientemente; y cuando el sábado pasado fui convocada para el Antel Arena, pensamos que había empezado la vacunación para esa franja, pero el contento duró sólo un día. No entiendo porqué se detuvo la vacunación.



Algunos "privilegiados" que se enteraron que el Hospital Militar tenía excedentes fueron a vacunarse, pasando hasta la noche para esperar la vacuna. Esto me parece muy triste y vergonzoso.



Llegó el lunes y renacía la esperanza para la obtención de la ansiada fecha. Se anuncian segundas vacunas y nuevos grupos de vacunación, que bien se lo merecen, pero para nuestro grupo ninguna novedad.



¿Qué sucede? ¿Por qué pertenecemos a la franja olvidada como nos llaman ahora?



Debe haber importantes razones, pero hasta ahora no he leído ni encontrado nadie que sepa el porqué. Si lee esta humilde carta o alguien la lee y le pregunta, a lo mejor nos enteramos. Gracias.