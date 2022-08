El Ministro Falero y la obra pública portuaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Una buena noticia para el país.



En el 2021 se incrementó un 27% el movimiento de contenedores y el crecimiento se mantiene. Anunció el Ministro Falero en el homenaje por los 106 años del CENNAVE.



Una de las claves pasa por aumentar de 13 metros a 14 la profundidad de los canales de acceso, gestión que lleva adelante la CARP con Argentina ante la falta de previsión del ex gobierno del FA y pese a la parálisis que supuso la pandemia.



Agregó que el aporte privado es trascendente para la obra pública portuaria como parte de la inversión millonaria que se lleva a cabo por la Terminal Especializada de Contenedores público privada TCP, y que culminará en el quinquenio con un incremento de 22 has. de área pavimentada, tierra ganada al mar, y un segundo muelle de 700 metros que se agregará, duplicando la capacidad y permitiendo el atraque de los buques más modernos de hasta 400 metros, reduciendo costos y tarifas.



Ello significa proyectar al país entre los principales Puertos hub de Sudamérica.



Agrega el Ministro que a dicho logro, el gobierno junto al capital privado sigue invirtiendo en obra pública.



La construcción de la Terminal Pesquera de Capurro, y el traslado y construcción de la nueva Terminal de Pasajeros fuera del Puerto, quedando éste para la actividad exclusiva comercial, son otros ejemplos; así como la expansión de las Terminales Graneleras para acopio y exportación del producto de las cosechas de granos récord en el país.



Sin perjuicio de las obras proyectadas para los puertos del litoral como el caso de Fray Bentos llevando su profundidad a 32 pies.



Estamos ante las mayores inversiones en infraestructura que se recuerda desde que el gobierno del Partido Nacional de 1990 lograra impulsar el dragado del Canal Martín García y el desarrollo de Nueva Palmira como parte de la hidrovía.



Ni que hablar de las obras proyectadas para dragar el Río Uruguay para mejorar la navegabilidad desde Paysandú y Salto, la integración en infraestructura, como también es el caso de la Laguna Merín.



Estos son hechos “no relatos” como los fraguados por la oposición y sus escribas, intentando poner palos en la rueda de las obras del gobierno, y del trabajo y prosperidad para el Uruguay. Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos, reeditando al Prócer.