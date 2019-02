La ministra maleducada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Varios dirigentes y militantes frenteamplistas dicen que María Julia Muñoz es la “dama de hierro” del Frente.



Muchos ciudadanos de nuestro país creen que, pese a ser Ministra de Educación y Cultura, es de las más maleducadas del gabinete.



En recientes declaraciones a un medio radial discriminó gratuitamente al senador Lacalle Pou por vivir en un barrio privado, haber estudiado en centros privados, nunca haber tomado un ómnibus y llegar al Parlamento con los votos de Julia Pou, su madre. Y no es la primera vez que la Ministra se desubica en sus dichos.



No hace mucho trató de “plaga” a la Iglesia Pentecostal, luego justificando que eso lo había expresado en un grupo cerrado como si por eso cambiara la visión que ella tiene sobre esa Iglesia. También trató de incultos a quienes se opusieran a la venta del Museo Gurvich; algo turbio en esa operación.



La Dra. Muñoz, que también supo andar por institutos de educación privados, es una defensora de la inclusión y la igualdad de género y está bien, muy bien, pero también constantemente colabora con la grieta social que ha producido este gobierno.



Ella coloca a los buenos de su lado y a los malos enfrente. Los buenos son los frenteamplistas, los únicos que desean el bien para los más necesitados, para los obreros y los jubilados. Los malos son todos los demás que no piensan como ella.



¡Cuán equivocada está señora! Sus precisiones sobre el recorte de gastos que propone Lacalle Pou, en caso de acceder a la Presidencia, son infundadas y con mala intención. Según Ud. “los salarios bajan, las políticas sociales dejan de existir y el Mides se recorta”. Lo que el senador ha propuesto, y no es el único, es terminar con el despilfarro de los dineros públicos y la mala gestión en la administración. También ha dicho que continuará con los consejos de salarios y reformará el Banco de Previsión Social para defender las actuales y futuras prestaciones de todos los uruguayos. Las políticas sociales son necesarias, muchas de ellas deben ser un camino de ida y vuelta y no sólo un asistencialismo como hasta ahora.



La ministra, fiel ladera del Dr. Vázquez desde 1990, se encuentra en el máximo cargo de la educación, donde se prometió cambiar el ADN y ella se ha doblegado al corporativismo en forma permanente. ¿Con qué autoridad puede hablar de otros actores políticos cuando ella, teniendo las posibilidades, nada ha hecho para mejorar su ministerio?

Es muy triste ver el papel que desempeña, la soberbia con que habla y se maneja, rodeada de condescendientes que, como tales, dicen amén a sus comentarios.



El presidente del FA, Javier Miranda, dijo temer por el tono de la campaña, ver venir una campaña sucia luego de las críticas de autoritarismo a Carolina Cosse.



En primer lugar, esas críticas las realizó el sindicato del Ministerio de Industrias, no fue ningún político, y en segundo lugar, nada comentó sobre los dichos de María Julia Muñoz.



Señora ministra, por sus palabras es que surgen miles de desencantados que habiendo votado al FA en busca de un cambio, ven que aún varios viven en la década de los 60-70, con luchas sociales entre izquierda y derecha, ricos y pobres, obreros y patrones y no buscando juntarnos todos los que realmente queremos un país próspero y que atienda nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestra salud, mantener el empleo fomentando el trabajo genuino, una mínima conducta de valores y respeto y resurgir la importancia de la familia.



Ud. habló para un medio extranjero, no hace mucho, de la necesidad de un cambio generacional en su fuerza política. Seguramente lo necesiten todos los partidos, pero si no renuevan la generación junto con la visión de la sociedad que tienen e ideas para los nuevos tiempos, de nada servirá.



Lo que muchos creemos es que su tiempo sí se terminó.