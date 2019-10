Ministra de Cultura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Estimados lectores de El País, soy un ciudadano que voté siempre, no al mismo partido.



Hoy mi intención es votar a uno de los partidos tradicionales.



Todos los días me encuentro con insultos de parte de la Ministra Sra. María Julia Muñoz, a quien yo jamás le hice nada y jamás insulté.



Todos los días aparezco como rosaditoverdoso, que además de ser un insulto para los dos partidos que formaron una de las democracias más fuertes del planeta, considero que si todos, autoridades, parlamentarios, jefes políticos y de oficinas estatales actuaran así, seríamos la burla de muchos países por nuestra intolerancia y cero respeto por la democracia.



Ahora bien, yo pregunto, ya que no estoy dispuesto a pagar un sólo peso para que le abonen el salario a la Sra. María Julia Muñoz, por ser como ella pregona una servidora pública, ¿en qué juzgado debo presentar mi denuncia? Nuestra Constitución debe decir algo al respeto; si por este medio me ayudan con la oficina o dirección, les estaré profundamente agradecido.



No puede ser posible que un Ministro o Ministra insulte a los opositores y no se pueda hacer nada legalmente.



No pretendo dinero, sólo que se me respete como ciudadano demócrata y republicano de la República Oriental del Uruguay.