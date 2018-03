Al Ministerio de Turismo y al MTOP

@|Para que un país funcione, creo que cada sector: ministerios, entes, etc. deben estar conectados. Un país de verdad es un todo y no partes o entes separados haciendo cada cual la suya.



Por un lado se escucha que el turismo es esperado con ansiedad, dado las divisas que le dejan al país, además de ser el rubro que mejor las reparte.

Pues bien, la mayoría de los “donantes” de esos ingresos son los hermanos argentinos, que sabemos copan la costa de punta a punta. Muchos de ellos ingresan por los puentes y el de Fray Bentos se lleva la mayoría del porcentaje. Todos estos turistas transitan por la Ruta 2, que con carteles lo van llevando hacia el Este. En la ciudad de Cardona (Florencio Sánchez) hay una bifurcación donde uno opta por cual tomar. Lo inconcebible de esto es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no haya puesto un gran cartel sugiriendo la ruta que pasa por San José, en lugar de la otra. Ésta otra (la que lamentablemente tomé yo) está en arreglos, y vaya que arreglos, que está totalmente destruida, intransitable, la que debiera incluso estar cerrada hasta que no se termine.



El auto se me destruyó todo: suspensión, ruedas, llantas, con golpes uno tras otro de una seguidilla de pozos, pianitos y más pozos por unos cuantos interminables kilómetros.



Es lamentable que a nadie le importe, que dejen al turista volcado al azar.

Si el citado Ministerio de Transporte tuviese más voluntad que solo hacer rutas, pondrían un simple cartel, aconsejando o sugiriendo tomar por la ruta alternativa, aclarando que si bien no está cortada, se sugiere ésta otra vía.



Sólo un cartel que deberían haber estado atentos de colocarlo, alguno de los miles y miles de funcionarios del Estado. Se hubiesen evitado cientos de problemas, opiniones, etc. de los “eternos salvadores” del turismo nacional.

En fin, después nos quejamos de que un cambio desfavorable en el tipo de cambio lleve a esos turistas a otras playas...



Así estamos, así somos...