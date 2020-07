Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro meses del economista Ernesto Talvi al frente de la Cancillería han dejado a la vista una excelente y modélica gestión que se ha traslucido públicamente. Lo dicen las encuestas. Generalmente cuando en el Ministerio de RR.EE. surge un hecho similar, surgen voces que llaman a que tan importante cargo sea asumido por un "diplomático de carrera".



En nuestro carácter de simple ciudadano a esa ortodoxia no le quitamos razón; pero si vamos a la historia observamos que no ha sido siempre así y que, justamente, cuando el país necesitó dar algunos importantes pasos, dicha cartera se halló notablemente cubierta por notorios compatriotas que, ciertamente, no provenían de lares diplomáticos.



Tenemos el caso del Teniente de Navío del Cuerpo de Máquinas y Electricidad de la Armada Nacional, Don Homero Martínez Montero, a quien se le debe, nada menos que el Tratado de Límites del Río Uruguay que se firma en Abril de 1961.



Referido a esta instancia existe una jugosa, cuanto poco conocida anécdota que consta en las actas parlamentarias cuando en plena sesión de trámite del referido tratado, un aristócrata criollo pretendió ningunearlo en forma cuasi soez, recibiendo una contestación de acuerdo y tamaño a tal agria circunstancia.



En definitiva, otra situación similar la tenemos con el Cr. Enrique Iglesias, Ministro de RR.EE., asumiendo en el difícil período transicional luego del proceso cívico-militar.



Y para cerrar basta el recuerdo del Dr. Alejandro Atchugarry, Ministro de Economía durante los crispados días de la crisis del 2002, una memorable gestión doblemente reconocida por todo el espectro nacional. Con ellos, todos estamos en deuda.