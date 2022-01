42 millones de dólares a la basura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es un éxito lo que ha logrado la IMM, más del 98% de los contenedores sin desbordar en las fiestas.



Felicitaciones a todos los de limpieza de la IMM, por fin se descubre que trabajando se pueden hacer las cosas, y dejar contentos a todos.



No sólo es cuestión de dinero, la limpieza se puede gestionar con los recursos actuales, como se ha demostrado y lo publicitan con bombos y platillos!!!



Por mi parte, me deja muy contento lo que se demostró.



Por otro lado, todo este lío del préstamo del BID, la mayor parte para limpieza... ¿para qué? Demostraron que se puede, entonces, ¿para qué es ese dinero?



Deberían destinarlo todo a saneamiento que es donde se precisa y dejarse de hacer inventos multimodales y pruebitas a ver si funcionan.



A todos los uruguayos nos ha pasado que durante períodos muy largos tuvimos que manejarnos con los recursos que teníamos y arreglarnos de esa forma. No se precisa una piscina de dinero para hacer el trabajo, hay que gestionar lo que se tiene.



Si son 42 millones de dólares para la basura (¡literalmente irán a la basura!), nos toca pagar casi 30 dólares a cada montevideano, tenga la edad que tenga sin importar su situación económica; en esa cuenta marchan todos.



De ninguna manera debe aprobarse ese préstamo con otro destino que no sea saneamiento, como siempre se ha hecho.