Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Opinión sobre el tema abordado por la Sra. Mercedes Vigil en el programa “Esta Boca es Mía” del 14/10/2021, bajo la conducción de Victoria Rodríguez.



Realmente muy lamentable el protagonismo que asumió la Sra. Mercedes Vigil sobre una carta que se enviará al Presidente Lacalle Pou, para liberar a los militares presos en Domingo Arena. Dicho protagonismo lo asumió en el programa de TV “Esta Boca es Mía” del día 14/10/2021, donde tuvo el tupé de calificar la actuación de la Justicia uruguaya como un “golpe técnico”, en el procesamiento de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena, basándose en los plebiscitos que se hicieron para derogar la Ley de Caducidad. Ley anticonstitucional y que el pueblo votó atemorizado. Votó que no vuelvan los militares; no votó perdonen a los militares corruptos, sádicos y soberbios, que pusieron a toda la sociedad de rodillas durante 13 años, pasándonos la factura en 1973 por haber derrotado a la Sedición en 1972. Las amenazas de que volverían están claras con el hecho de que hasta Wilson apoyó la Ley de Caducidad.



Y ahora que el Estado de Derecho funciona bastante bien en Uruguay, quieren sacarle al pueblo uruguayo su triunfo sobre la tiranía; quieren quitarnos el símbolo de la derrota del sadismo y la soberbia militar.



Los aberrantes hechos que cometieron fue contra todos los que se les oponía, ya sean frenteamplistas, blancos o colorados. Además, continuaron con el terrorismo de Estado aún en democracia; no olvidemos el Caso Berríos.



No puede haber ni olvido ni perdón, para que no haya repetición.



Corrijo a la Sra. Vigil diciéndole que los tupamaros no torturaron; juzgaron y ejecutaron lo que estuvo mal, pero no desplegaron sadismo y soberbia sobre mujeres y hombres como hicieron los militares.