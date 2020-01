Para el Mides

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Todos los días me bajo del ómnibus en la parada de Yaguarón y 18 de Julio.



Haga frío, calor, incluso aunque llueva, ella está siempre allí. Una mujer, que me cuesta mucho sacarle la edad. Aparentemente no muy mayor, quizás unos treinta y pico. Recostada en una saliente de las ventanas del edificio de Maroñas que se encuentra en esa esquina. Es como si estuviera en otro mundo. Por momentos dormita, por momentos habla sola.



¿Qué están esperando para hacer algo por ella? ¿Alguien del Ministerio está al tanto de esta situación? Y si es así, ¿nada se puedes hacer? Cada día que pasa su situación empeora.



Espero que el futuro Ministro, que además le tengo mucha fe, ayude a cambiar la situación de tantos uruguayos que viven en la calle. Sé que no será fácil y llevará tiempo, pero confío en que lo lograrán.