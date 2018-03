Mides, calle Convención

@|Hace un año me mudé próximo al Mides de la calle Convención.

Día a día, veo como personas jóvenes se agolpan a recibir sistemáticamente la ayuda que “papá Estado les da”.



También me encuentro todos los días con acumulación de objetos tirados por parte de las personas que esperan ayuda. A eso le sumamos los colchones, cajones, cajas y ropas que trasladan de una esquina a la otra. Hacen sus necesidades en la calle. Se drogan todo el día, sin importar que pasen niños; peleas, insultos, partidos de fútbol en plena calle Paysandú a altas horas de la madrugada y cuando se llama al Mides o a la Policía es siempre la misma respuesta. Ellos no los pueden sacar, sólo les hablan y sigue todo igual.



Más me indigno cuando caen sistemáticamente los impuestos de puerta, contribución y ni que hablar de la sangría que nos hace el Estado en nuestros sueldos.



Yo me pregunto: ¿ese es el lugar para una mesa de entrada? ¿Por qué siguen toda la noche las mismas personas siempre? ¿Cómo se distribuye todo lo que me sacan religiosamente mes a mes?; y ni hablar de la suma del salario vacacional y el sueldo, una usura por parte del Estado. ¿Por qué no van a la casa de la Ministra a que estén todo el día sentados en su puerta? ¿No hay legisladores que puedan velar por los contribuyentes? ¿Lo que veo todos los días es progresismo o la famosa maquina de pobres que da mas votos? ¿Alguien va a hacer algo alguna vez?