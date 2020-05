Mides, ¿ayudando a los pobres?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Viendo la confirmación de la debacle que fue la gestión del Mides, desde su creación hasta el final de los gobiernos a cargo del Frente Amplio, lo cual ha quedado en evidencia simplemente habiendo pasado poco más de un mes de la asunción de las nuevas autoridades, se me ocurrió visitar la página "web" del Ministerio para dar una mirada a la información allí disponible.



Las memorias anuales y afines son una larga relación de descripciones teóricas de proyectos, sin datos demasiado concretos, sobre resultados prácticos de las acciones en cuanto a la mejora real de la vida de los destinatarios de su ayuda. No encontré datos numéricos sobre presupuestos y gastos, quizás por falta de habilidad personal.



Pero me sorprendió la información allí disponible - fechada en febrero de 2020 - con los importes de las retribuciones vigentes para los funcionarios al mes de enero de este año - ver "link": https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/institucional/recursos-humanos/remuneraciones-funcionarios



Allí se constata que el sueldo del cargo de Ministro se compensaba con $ 276.795,68 nominales (en ese momento, algo cercano a los siete mil dólares) y que los Directores Nacionales percibían $ 114.263,55 (alrededor de unos tres mil dólares).



Pero sorprende mucho más las retribuciones de los funcionarios, desconociendo cómo se comparan con las de otras instituciones públicas. El breve resumen es el siguiente:



1) Funcionarios presupuestados y contratados - Escalafones B,C,D,E,F - 40 horas semanales.

Retribución más elevada: $ 75.217,61 (importe cercano en ese momento a algo menos de dos mil dólares).

La menor retribución: $ 21.540,94 (ídem - 550 dólares).



2) Escalafón A - 30 horas semanales.

Retribución más elevada: $ 75.217,54 (también cercana a algo menos de dos mil dólares).



La menor retribución: $ 27.645,29 (importe cercano en ese momento a unos 700 dólares). A priori, me resultan absolutamente desproporcionados los montos en cuestión.



Siempre he creído que los dos primeros lugares en los cuales habría que llevar a cabo "Auditorías" con seriedad y profundidad son en este Ministerio y en ASSE. Estos datos me siguen respaldando en mi preocupación previa.