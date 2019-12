Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Esta es mi propuesta para financiar los “medicamentos y tratamientos de alto costo" y rehabilitación de adictos:



Dado que el Parlamento No ha encontrado la solución para financiar los “medicamentos y tratamientos de alto costo", propongo que se incluya en la ley del presupuesto que el 30 % de lo que se recaude (son muchos millones al año) del dinero incautado a los narcotraficantes y bocas de venta de droga y lo recaudado en los remates de sus inmuebles y automóviles, se destine a financiar todos aquellos tratamientos de enfermedades (cáncer y otras ) de alto costo y rehabilitación de adictos.



En el Parlamento se buscaron mecanismos (y no los encontraron) para conciliar el hecho de que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) siga otorgando medicamentos de alto costo y que los jueces determinen quiénes son los que reciben o no tratamiento. Lo que se quiere conseguir es “una solución intermedia", que permita mantener la estabilidad financiera del sistema de salud, “para que no se desfinancie".



Acá dejo mi propuesta planteada en manos de los futuros legisladores. De la sensibilidad de ellos depende la vida de muchas personas en Uruguay.