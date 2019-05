Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Y… a mi qué me importa.



¿Quién no ha oído o expresado esa manifestación alguna vez?



Hoy, con un ambiente social conmocionado y desvalidas sus esencias, cobra valor ese dicho.



Aludiendo a los bienes nacionales se cae en un vacío cuasi absoluto, concerniente a la consciencia de que esas riquezas fueron recogidas con el esfuerzo conjunto, conformando el patrimonio nacional. Pero no, ocurre que hay un desprecio hacia ellas, como si emergieran de la nada o representan otra dimensión. No existe remordimiento de que se destruye lo propio, llegando a la realidad actual, con todos sus peros.



Ello, más se aplica frente al antecedente del “estado protector”, quien por mucho proteger y prometer sin cumplir, no moldeó al individuo para ganarse el sustento, superarse y crear un ambiente de bienestar. Sino se fue gestando una división entre trabajo y oportunistas, igualando para abajo, sistema fracasado rotundamente y con un inmenso cementerio detrás.



El “qué mim’ porta” es la realidad presente, sumado al “total, no es mío”: un mundo sumergido de muy difícil progreso por el norte perdido y sin timonel.



Así se explican los desastres en los juicios que pierde el Estado. Los horrores en emprendimientos fallidos. Los locales recién inaugurados que se llueven a la primera llovizna. A nadie le importa.



Pero, todos quieren ganar más… a costa del Estado.



No se entiende que todos somos parte; cuidarlo y trabajar para que se hagan las cosas y bien. Con un agregado, en los últimos decenios florecen conocidos actores atacando al conocimiento, despreciándolo. En un país en que se antepone lo político a lo jurídico… ¿A dónde se espera llegar con este estado de situación creado y mantenido por ciertos núcleos?

Afrontar este panorama es ineludible, con necesidad de recapacitar y entender que todos conformamos la Nación, debiendo cuidar lo ganado, donde los dichos señalados no son de recibo.



Tampoco existen beneficios sin trabajo y menos sin eficiencia, sea mío, tuyo o del estado.



Vivimos en un mundo global, que fuera de nuestros muros cerebrales, crece, se especializa y no espera al rezagado sino se aprovecha de él.



El tiempo fluye para todos; entendamos la realidad, hay que comprender y formarse para crecer, no hay milagros sin compromiso con uno mismo y el país.