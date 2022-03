Desde mi inmigración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Existen en la inmigración, entre los que trabajamos y vivimos lejos, muchas páginas de amor y duelo, creo eso sí, ninguna de abandono. Nos acompañan sentimientos que no se pueden gritar desde las orillas de otros mares, hemos sentido que la vida no sabía a nada estando lejos pero, la vida cambia…



Ni que hablar que tenemos muchas preguntas sin respuestas.



¿Por qué es tan difícil llegar a un entendimiento entre racionales cimentando mejoras para las nuevas generaciones?

¿Qué se interpone a la obligatoriedad de una educación con acceso al conocimiento científico que apunte al hombre nuevo en países subdesarrollados?

¿Cuál es la razón fundamental que seduce a los mal llamados “progresistas” - de ayer y de hoy-, de que no elevemos los niveles de educación, sobre todo para aquellos que viven en condiciones socioeconómicas carentes de privilegio?

¿Cuál es la relación entre superación, el mate y los bizcochos?

¿Los países del tercer mundo existen?

Si esto es así, ¿valoramos realmente nuestro potencial intelectual, oceánico, frutal, ganadero, hidrográfico y agrícola, valga la redundancia?

¿Es la resignación una actitud política colectiva?

Los recuerdos, la emigración y la memoria, ¿se hacen trampas?

¿El ser apolítico y agnóstico te permite opinar un poco más?

¿La izquierda del sigo XXI conduce por la derecha?

¿Será verdad lo que dijo Neruda de que en épocas de dictadura se escribe con tinta invisible?

¿O lo que dijo Benedetti de que existe el pituco, el guarango y el país de la cola de paja?

¿El que calla otorga o simplemente dejó de cobrar al grito?

¿Es lógico tener una deuda externa impagable teniendo tantas reservas?

¿Existen seres humanos que no sean de primera?

¿Por qué el empleado público al que paga el trabajador contribuyente, trabaja menos horas diarias?

¿Los asentamientos (cantegriles), son producto del desarrollo o de la política?

¿Política y pobreza, son enemigos irreconciliables?

¿El hombre de hoy, está interesado en la democracia o en los huevos fritos?

¿Quién genera cambios genuinos para la humanidad, el creador, el político de agachada o el capital?

¿Quién derribó el muro de Berlín?

¿La globalización es de izquierda, derecha o centro?

¿Al pasar por la aduana, al conformismo le pusieron el sello de “no se puede”?

¿Tienen quienes visten de verde olivo, el derecho de pasar de grado si nunca estuvieron en una guerra?

¿Los guerrilleros que se inventaron una guerrilla-revolución impuesta-, en donde murieron civiles, han pedido perdón? ¿Serán compensados los agredidos en democracia? ¿Hubieron muertos de un solo lado?



Quizás cuando conozcamos las respuestas nos cambiarán las preguntas, mientras tanto seguimos teniendo siempre cuidado con la muerte, pues ahí, cambia la suerte aunque, a la hora del juicio final ¡todas las calaveras son blancas!