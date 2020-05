Lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Máxima con la que crecí, como tantas y tantas alumnas de nuestro querido colegio, Liceo Santo Domingo, y que se hizo carne en nosotros y así tratamos de actuar en la vida.



Esto me vino a la mente escuchando la entrevista que el sábado pasado le hicieran dos periodistas de un canal de televisión al Ec. Ernesto Talvi.



Entrevista impecable, sin fisuras, con grandes seguridades y ninguna derrapada. Tanto fue así que, al finalizar la misma, un aplauso espontáneo resonó en nuestra casa “cuarentenada”.



Ahora, ¿por qué lo del título y mi recuerdo de tiempos lejanos?



Porque cuando uno de los periodistas le preguntó, no directamente, por supuesto, sino con algún vericueto, si este triunfo logrado (el Sr. Talvi había hablado de las cartas recibidas, felicitaciones y reconocimientos internacionales varios) suponía que ya estuviera proyectándose al 2024, nuestro Canciller habló de su gran equipo, de jóvenes valores de los que supo rodearse, del trabajo activo de cada uno de ellos buscando la excelencia, todos queriendo dar lo mejor de sí mismos, del cariño que le ponían a lo que hacían, etc.



O sea, se descolgó el cartel de que todo lo logrado hubiera sido por su solo esfuerzo (quien podría creerlo, esto tan grandioso y resuelto de la mejor manera sobre la marcha de esta cruel e inesperada pandemia no habría podido ser jamás tarea de uno solo, ¡sí de un muy buen motivador!) y repartió los logros entre todos sus ayudantes, a quienes definió en su conjunto como un “equipazo”.



Por eso mi recuerdo a la máxima aprendida, ¡todo lo hecho, fue bien hecho!

Y además añadió hacia el final de la entrevista: “ni siquiera sé si estaré vivo para esa fecha”; con lo cual la respuesta quedó allí resuelta.



Qué buena, Sr. Talvi, su decisión de tomar a los mejor preparados, dejando a un lado intereses políticos varios, y qué bueno que nuestra Cancillería esté en sus manos, una garantía por donde se lo mire.



¡Un “cra”!, dirían los jóvenes; y me sumo al dicho.



¡Adelante y por muchos años más! Felicitaciones a nuestro Presidente, Dr. Luis Lacalle Pou, por haberlo elegido a Ud. para liderar nuestra política exterior.