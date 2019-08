Mercosur y reacciones políticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Argentina parece que cambiará de gobierno, según una preelección, volvería el Kirchnerismo.



Esto se hizo sentir en el mundo entero, pero lo que más nos afecta es la rápida reacción del socio más grande del Mercosur, Brasil.



Indudablemente ya avizoraron que con el partido entrante la cosa viene tirante; Bolsonaro no dudó en manifestarse.



Siempre se dijo que el Mercosur no existe sin unión, aún así era difícil llevarlo adelante. Ahora se deja ver que el futuro de éste no es muy bueno.

Me imagino que si no somos capaces de mantener fuerte un mercado aquí, entre nosotros, ¿cómo pensamos comerciar con Europa?, por ejemplo.

Para manejar un mercado común hay que ser maduros, cosa que no se ve en estas latitudes.



Pensando y actuando así entre nosotros, vamos y seguiremos de ruina en ruina, no hay futuro promisorio.



Dentro de nuestro vecino, Argentina, los políticos se sacan chispas; entre países, Brasil - Argentina, también.



En fin, digan lo que digan de Europa, es un bloque y cada día acepto más el mote que nos ponen de "sudacas", nos lo merecemos.