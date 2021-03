Mercosur un lastre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Mercado Común del Sur (Mercosur) fue creado buscando emular su par europeo.



Con el tiempo, quedó en evidencia que aquello que debía ser un bloque que permitiera establecer acuerdos comerciales con otros países y bloques y así salir todos favorecidos, tenía dos grandes países que marcaban la cancha y conforme el color del gobierno de turno con quién se podía negociar.



Es así que tanto Paraguay como Uruguay quedaron al margen y perdieron la posibilidad de celebrar acuerdos comerciales beneficiosos, sólo porque los demás países del bloque no acompañaban.



El color del gobierno estableció también el ingreso de Venezuela sembrando discordia; en éste caso, nuevamente ganó el color del bloque y no las necesidades del bloque comercial.



Los dichos del Presidente uruguayo no fueron para nada desatinados ni desubicados, porque no iban contra país alguno. Se pidió flexibilizar algo en lo que Brasil y Paraguay estuvieron de acuerdo y expresaron una realidad; realidad que viven los países más pequeños del bloque.



El comentario fue dirigido al bloque no a presidente ni a país alguno.



Aún así, el presidente argentino lo tomó a título personal y la respuesta fue totalmente desacertada. Nadie dijo que hasta el presidente brasileño salió de la conferencia, al ver cómo venía la mano.



No hubo nada desubicado. El Mercosur para funcionar debe ser flexible para que todos los países tengan la oportunidad de salir ganando.



Como era de esperarse, no se hicieron esperar las críticas: Andrade, Ferreri y Bergara (que buscan lucirse con miras a una próxima candidatura) y hasta Orsi, que mantenía una postura conciliadora, salieron a aplaudir junto con los gremios a Fernández. Todos ellos olvidaron que Uruguay es un país soberano, que tiene derecho a pelear y abrir sus mercados a países que inviertan, den trabajo a uruguayos y con quiénes mantener acuerdos comerciales beneficiosos.



Prefieren defender una postura de bloque político a una comercial.



En definitiva, terminaron mostrando la hilacha.



Sr. Presidente, concuerdo con usted, el Mercosur como bloque y en estas condiciones es un lastre que no permite desarrollarnos con autonomía. Su reclamo es totalmente válido y si mañana entiende que ya no es beneficioso y decide salirse, tiene todo mi apoyo.