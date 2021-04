Mercosur y flexibilización

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Coincido con nuestro Presidente en que ya no podemos esperar más del Mercosur como está ahora. Por varias razones que detallo a continuación:



* El Mercosur fue creado en 1991 con la misión de crear una zona de libre comercio, tráfico, mercaderías y circulación de personas. Esto no se concretó ni se concretará porque siempre hay y habrán excepciones y cada uno cuida sus intereses. Sobre todo Argentina, que a lo largo de muchísimos años y hasta ahora, nos ha perjudicado y obstaculizado nuestras exportaciones con medidas internas administrativas (negación y enlentecimiento de licencias de importación) y otras trancas. ¡Hasta nos cortaron los puentes!



* Anterior al Mercosur teníamos un convenio CAUCE con Argentina que nos permitió exportar muchos rubros sin recargos, acotado al 10% del mercado de los mismos en Argentina. Esto fue muy falso porque ese 10% era falso y no representaba ese guarismo, era muchísimo menor y se agotaba enseguida.



Hace muchos años, en una conferencia le pregunté a nuestro Canciller por qué no le respondíamos a Argentina con lo mismo como un “espejo” y la contestación fue “No podemos, somos muy chicos y saldremos más perjudicados”.



* Aparte, en nuestros países del Mercosur las permanentes devaluaciones hacen que la competitividad sea alterada y algo que es competitivo hoy ya no lo es mañana y por ese motivo Chile nunca quiso entrar en el Mercosur.



No quiero aburrir; pasaré a detallar a continuación lo que nos muestran los números que no mienten de nuestro intercambio comercial de Uruguay con Argentina y Brasil, de los últimos 20 años; que durante el transcurso de los mismos, nunca tuvimos un saldo positivo, siempre negativo y sobre todo con Argentina. No tuve en cuenta a Paraguay porque no cambia los números.



- Exportaciones de Uruguay al Mercosur (Argentina y Brasil) período 2000 al 2020...US$ 29.410.410.000.

- Importaciones de Uruguay del Mercosur (Argentina y Brasil) período 2000 al 2020...US$ 45.636.567.000.

Déficit del período...US$ 16.226.457.000.

Veamos ahora Argentina que es el que más se aísla del mundo y cuánto representa dentro del déficit total:

- Exportaciones de Uruguay a Argentina período 2000/2020 ... US$ 7.747.229.000.

- Importaciones de Uruguay de Argentina período 2000/2020 ...US$ 20.526.178.000.

Déficit de intercambio con Argentina... US$ 12.778.949.000.

Se aprecia claramente que nuestro intercambio con Argentina es nefasto y todavía el presidente argentino destrata a nuestro presidente en la última cumbre virtual del Mercosur, sin oportunidad de respuesta por parte del nuestro.



En resumen, mi opinión es que si en el cortísimo plazo no hay flexibilización, nos tenemos que ir del Mercosur y juntarnos con los países que piensen igual que nosotros. Gran Bretaña lo hizo y no le va mal y está haciendo acuerdos bilaterales con muchos países del mundo. (Agradezco a mi amigo Giovanni Lapachian los datos de comercio exterior).